Осадков не ожидается
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +20,+25, местами +10,+15.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный, днём 7-12 м/с. Температура днём +21,+23.
В Бурятии сегодня будет жарко
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Общество, 22.05.2023
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