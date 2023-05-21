В лесу нельзя появляться минимум до 9 июня
В национальном парке «Тункинский» в Бурятии до 9 июня продлён режим ограничения пребывания людей в лесах и въезда в них автомобилей.
- В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах и в соответствии с постановлением правительства Бурятии «О введении особого противопожарного режима» продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории Тункинского национального парка в период с 19 мая по 9 июня, - сообщили в нацпарке.
Посетителей призвали беречь уникальную природу Тункинской долины.
В нацпарке в Бурятии напомнили о запрете на прогулки в лесу
Общество, Фото:
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