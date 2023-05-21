21 мая

20 мая

19 мая

Популярное

В нацпарке в Бурятии напомнили о запрете на прогулки в лесу

В нацпарке в Бурятии напомнили о запрете на прогулки в лесу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В лесу нельзя появляться минимум до 9 июня

В национальном парке «Тункинский» в Бурятии до 9 июня продлён режим ограничения пребывания людей в лесах и въезда в них автомобилей.

- В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах и в соответствии с постановлением правительства Бурятии «О введении особого противопожарного режима» продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории Тункинского национального парка в период с 19 мая по 9 июня, - сообщили в нацпарке.

Посетителей призвали беречь уникальную природу Тункинской долины. 
национальный парк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В нацпарке в Бурятии напомнили о запрете на прогулки в лесу
В нацпарке в Бурятии напомнили о запрете на прогулки в лесу
Общество, 21.05.2023
В лесу нельзя появляться минимум до 9 июня
«Российский азимут – 2023» прошёл в Улан-Удэ
«Российский азимут – 2023» прошёл в Улан-Удэ
Общество, 21.05.2023
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с крупнейших соревнований по спортивному ориентированию
В Улан-Удэ днём до +20 градусов
В Улан-Удэ днём до +20 градусов
Общество, 21.05.2023
По республике переменная облачность, преимущественно без осадков
В Чите адвокату предъявили обвинение в даче взятки
В Чите адвокату предъявили обвинение в даче взятки
Общество, 20.05.2023
По версии следствия, женщина дала взятку работнику управления архитектуры и градостроительства
В Улан-Удэ прошла премьера национального балета
В Улан-Удэ прошла премьера национального балета
Общество, 20.05.2023
Постановку готовили три года, специально к столетию республики
Шесть игорных заведений накрыли в Бурятии с начала года
Шесть игорных заведений накрыли в Бурятии с начала года
Общество, 20.05.2023
Следственными органами возбуждено 4 уголовных дела
В Бурятии буддисты помолились хозяину местности у священной горы Барагхан
В Бурятии буддисты помолились хозяину местности у священной горы Барагхан
Общество, 20.05.2023
Ритуал способствует возрождению, сохранению и укреплению национальной культуры, традиций. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с молебна  
В Бурятии обнаружен пожар в труднодоступной местности
В Бурятии обнаружен пожар в труднодоступной местности
Общество, 20.05.2023
Дороги к возгоранию отсутствуют, поэтому принято решение доставить пожарных-десантников с помощью вертолёта
Житель Бурятии едва не лишился жизни из-за кариеса
Житель Бурятии едва не лишился жизни из-за кариеса
Общество, 20.05.2023
Нелеченый кариес запустил воспалительный процесс
В Бурятии развернётся фестиваль вокально-хоровых коллективов
В Бурятии развернётся фестиваль вокально-хоровых коллективов
Общество, 20.05.2023
Конкурс посвящён Дню славянской письменности и культуры
В Бурятии вновь проедут Байкальский веломарафон
В Бурятии вновь проедут Байкальский веломарафон
Общество, 20.05.2023
Старт гонке на 260 км будет дан в Улан-Удэ
Житель Бурятии получил 19 лет колонии за двойное убийство
Житель Бурятии получил 19 лет колонии за двойное убийство
Общество, 20.05.2023
Мужчина совершил убийство двух человек, будучи пьяным
В Бурятии сохранится промозглая погода
В Бурятии сохранится промозглая погода
Общество, 20.05.2023
В Улан-Удэ днём не больше девяти градусов тепла 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^