В нацпарке в Бурятии напомнили о запрете на прогулки в лесу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В лесу нельзя появляться минимум до 9 июня



В национальном парке «Тункинский» в Бурятии до 9 июня продлён режим ограничения пребывания людей в лесах и въезда в них автомобилей.



- В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах и в соответствии с постановлением правительства Бурятии «О введении особого противопожарного режима» продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории Тункинского национального парка в период с 19 мая по 9 июня, - сообщили в нацпарке.



Посетителей призвали беречь уникальную природу Тункинской долины.

