К установке приступят после Дня города
Зелёные кони, а также вся зона отдыха на площади Советов в Улан-Удэ появятся ориентировочно после празднования Дня города. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в комитете городского хозяйства.
В 2019 году было решено, что День города отныне будут проводить не осенью, а летом – в третью субботу июня. Получается, что в этом году праздник выпадает на 17 июня.
Впервые эту зону отдыха в самом центре Улан-Удэ установили прошлым летом. Она пользовалась большим спросом у горожан. Люди с удовольствием отдыхали на скамейках, на качелях, освежались у фонтанов, и фотографировались с декоративными скульптурами коней и рояля.
В октябре конструкцию разобрали и лошадок увезли «в стойло». Зимой площадь была привычно пустой.
Зелёные кони «прискачут» в центр Улан-Удэ летом
Общество, Фото:
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