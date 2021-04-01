Власти города надеются отпраздновать праздник с размахом
В этом году День города в Улан-Удэ отметят 18-19 июня. Об этом сообщил мэр Игорь Шутенков на своих страницах в соцсетях.
- Теперь день Улан-Удэ будет отмечаться ежегодно во второй декаде июня. В 2021 году праздник выпадет на 18-19 июня. Если позволит эпидемиологическая обстановка, отметим его с размахом, - поделился Шутенков.
В этом году Улан-Удэ исполнится 355 лет. Подготовка к дате уже началась. Разработан план празднования с учётом ковидных ограничений.
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Другие мероприятия в честь юбилейной даты пройдут в основном в онлайн-режиме или с небольшим количеством участников. В плане: спартакиады, выставки, фестивали, акции, викторины, экскурсии.
- В честь 355-летия города проведем туристическое мероприятие - «День древнего города», квест-игру «Узнай свой город», выставку «Верхнеудинск -Улан-Удэ». Также на 2021 год запланирован крупный научно-популярный фестиваль «Geek Picnic» и издание сборника «Занимательный Улан-Удэ», - сообщил Игорь Шутенков.
Празднование Дня города летом, а не в сентябре, состоится в Улан-Удэ впервые за долгие 14 лет. В 2007 году тогдашний мэр Геннадий Айдаев внезапно перенёс празднование на сентябрь. Это решение также совпало с очередными выборами. Официально власти объяснили решение тем, что летом люди уезжают в отпуска, а студенты разъезжаются по домам. Однако сентябрьские Дни города ежегодно были холодными, проходили под пронизывающими ветрами и дождями. Зрителей в непогоду, понятное дело, было немного. Улан-удэнцы не раз просили вернуть им летний праздник. Это было сделано только в 2020-м.
В прошлом году День города не состоялся из-за ситуации с коронавирусом. Сэкономленные деньги направили зимой на обустройство ледового городка на площади Советов.
Посмотреть фоторепортаж с празднования Дня города-2019 можно увидеть по ссылке.
В Улан-Удэ День города впервые за 14 лет отметят летом
Общество, Фото:
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