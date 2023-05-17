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В Улан-Удэ «на карачках» ремонтировали пропахший канализацией дом

В Улан-Удэ «на карачках» ремонтировали пропахший канализацией дом
Общество,  Фото:фонд капремонта Бурятии
В жилом здании прохудилась крыша и не работала вентиляция
 
В региональном фонде капитального ремонта (ФКР) рассказали, как рабочие обновляли кровлю и инженерные сети в доме № 34 в переулке Псковский в Улан-Удэ. Ремонт там не делали полвека – со времён его постройки.

 
В техническом подполье одного из подъездов из-за периодических порывов скопились канализационные стоки. Подрядчику сначала пришлось откачать их и просушить помещение. Без сложностей в процессе не обошлось.

- Высота потолков в техническом подполье была не больше полутора метров. Работать приходилось буквально «на карачках». Конечно, это создало дополнительные сложности и задерживало сроки выполнения работ, – рассказал представитель подрядной организации Сергей Аршолоев.

Там не только засорилась плохо работавшая канализация – во втором подъезде не функционировала и система вентиляции. В одной из квартир постоянно царила сырость. Из-за влаги над окном даже частично пострадал кирпич.


- Окна в квартире запотевали, а внутри стоял запах канализации, – добавил Аршолоев.
 
Сейчас всё работает как надо. Подрядчик отремонтировал вентиляционные шахты, и оконные стёкла больше не запотевают. В порядок также привели крышу, электрику и систему холодного водоснабжения, находившиеся в плачевном состоянии.

 
- Вся крыша была дырявая, электрика – в аварийном состоянии. Сейчас мы всё обновили. Жильцы довольны, – подытожили в подрядной организации.

Капремонт, который обошёлся в два с лишним миллиона рублей, завершили в срок. Никаких замечаний приёмочная комиссия не выявила, сообщили в ФКР.
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