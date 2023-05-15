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Среди школьников Улан-Удэ пройдёт кубок по ориентированию

Среди школьников Улан-Удэ пройдёт кубок по ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Городской спринт проведут на территории ВСГУТУ

17 мая в столице Бурятии пройдут соревнования по спортивному ориентированию среди школьников, посвящённые всероссийскому дню спортивного ориентирования. Спортивное мероприятие станет III этапом кубка Улан-Удэ среди школьников города.

Местом проведения станет территория Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Учащиеся посоревнуются на дистанции «Кросс-спринт». Старт соревнований будет дан в 13:00.

Участие примут группы:
- Ж-12 - Девочки 2011 г.р. и младше (до 12 лет);
- Ж-14 - Девушки 2009-2010 гг.р. (13-14 лет);
- Ж-16 - Девушки 2007-2008 гг.р. (15-16 лет);
- Ж-18 - Девушки 2005-2006 гг.р. (17-18 лет);
- Ж-студенты;
- М-12 - Мальчики 2011 г.р. и младше (до 12 лет);
- М-14 - Юноши 2009-2010 гг.р. (13-14 лет);
- М-16 - Юноши 2007-2008 гг.р. (15-16 лет);
- М-18 - Юноши 2005-2006 гг.р. (17-18 лет);
- М-студенты.

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Бурятия спортивное ориентирование кубок спорт Улан-Удэ школа

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