Среди школьников Улан-Удэ пройдёт кубок по ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Городской спринт проведут на территории ВСГУТУ



17 мая в столице Бурятии пройдут соревнования по спортивному ориентированию среди школьников, посвящённые всероссийскому дню спортивного ориентирования. Спортивное мероприятие станет III этапом кубка Улан-Удэ среди школьников города.



Местом проведения станет территория Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Учащиеся посоревнуются на дистанции «Кросс-спринт». Старт соревнований будет дан в 13:00.



Участие примут группы:

- Ж-12 - Девочки 2011 г.р. и младше (до 12 лет);

- Ж-14 - Девушки 2009-2010 гг.р. (13-14 лет);

- Ж-16 - Девушки 2007-2008 гг.р. (15-16 лет);

- Ж-18 - Девушки 2005-2006 гг.р. (17-18 лет);

- Ж-студенты;

- М-12 - Мальчики 2011 г.р. и младше (до 12 лет);

- М-14 - Юноши 2009-2010 гг.р. (13-14 лет);

- М-16 - Юноши 2007-2008 гг.р. (15-16 лет);

- М-18 - Юноши 2005-2006 гг.р. (17-18 лет);

- М-студенты.



Возрастное ограничение: 0+.

