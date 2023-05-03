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Учёные Бурятии разработали средство для лечения ран и ожогов

Учёные Бурятии разработали средство для лечения ран и ожогов
Общество,  Фото:пресс-служба ВСГУТУ
Его эффективность сравнима с известными фармацевтическими препаратами

В Бурятии учёные Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления разработали средство для лечения ран и ожогов на основе белка коллагена и его производных. Природный гель они получили в результате уникального способа переработки отходов кожевенного сырья с применением кисломолочной композиции.

Для производства средства использовалось нестандартное кожевенное сырьё, представляющее собой шкуру крупного рогатого скота с непригодными для выделки дефектами. После предварительной обработки её подвергли воздействию кисломолочной композицией, которая представляет собой симбиоз молочнокислых микроорганизмов, а также ферментов и кислот, продуцируемых ими.

- Технология рециклинга нестандартного кожевенного сырья была разработана сотрудниками кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» ВСГУТУ. Коллектив более 10 лет занимается вопросами как переработки сырья животного происхождения, так и повторного использования коллагенсодержащих отходов с получением биополимера широкого спектра применения, - отметил проректор ВСГУТУ по научной работе и инновациям, профессор Дмитрий Шалбуев.

Разработчики пояснили, что использование кисломолочной композиции позволяет уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

- В случае применения молочной или уксусной кислот исходный материал необходимо тщательно промыть, то есть удалить остаточное содержание данных кислот в конечном продукте. В результате применения кисломолочной композиции не требуется промывание продукта, что позволяет минимизировать как потребление свежей воды, так и водоотведение сточных вод, - рассказала один из авторов разработки, кандидат технических наук, сотрудник ВСГУТУ Туяна Тумурова.

Как показали исследования, полученное средство проявляет ранозаживляющее действие. Это было установлено по результатам опытов, проведённых на экспериментальных животных в Биотехнологическом центре ВСГУТУ, а также Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории. Разработанное средство восстанавливало в крови экспериментальных животных общее содержание лейкоцитов, уменьшало площадь ожоговой раны и способствовало восстановлению гистоструктуры кожи и не проявляло токсическое действие. Эффективность применения средства сравнима с известными фармацевтическими препаратами.

Коллектив авторов планирует продолжить исследования для расширения возможностей применения средства в фармацевтической и косметической промышленностях, сообщили в пресс-службе ВСГУТУ.

Бурятия наука вузы здравоохранение

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