Теннисисты Бурятии стали абсолютными победителями «Кубка Дружбы»

Международные соревнования прошли в посёлке Агинское



В минувшие выходные в Агинском Бурятском округе прошёл очередной 23-й по счёту международный турнир по настольному теннису «Кубок Дружбы». За главные призы турнира боролись больше 160 спортсменов из Монголии, Бурятия, Забайкальского края и Агинского Бурятского округа. Турнир собрал 13 мастеров спорта.



На параде открытия за высокие спортивные достижения, пропаганду и развитие настольного тенниса благодарственным письмом администрации Агинского Бурятского округа отмечен мастер спорта России по настольному теннису Жаргал Даширабданов.



В результате двухдневных поединков обладателем кубка победителя среди мужских команд стала команда «Агинское» в составе трёх мастеров спорта Российской Федерации: Дондока Аюрова, Батора Дамдинова и Жаргала Даширабданова. В финале им уступила команда «Сильвер Болл» из Улан Удэ в составе Евгения Елизарова, Арсалана Тулонова, Дамдина Дамдинова. Команда «Будалан» стала третьим призёром в составе Батора Р., Дениса Шойжилова и Буянто Андреева.



Среди женщин уверенную победу одержала команда «Забайкалочка» в составе участниц: Натальи Чиченёвой, Ирины Капустиной, Анастасии Беломестных. Серебряным призёром турнира стала команда «Чита»: Марина А., Виктория Беломестных, Мария Маккавеева. Бронзовым призёром стала команда «СШОР-3» в составе участниц: Виктории С., Алтаны Дармаевой, Жаповой Цырены, Цындымы Цырендоржиевой.



Абсолютной чемпионкой соревнований стала Виктория С. из Улан-Удэ, ей уступила Наталья Чиченёва. В личном первенстве среди девушек до 18 лет выиграла Виктория С. из Бурятии, на втором месте Марина А. из Читы, на третьем месте спортсменка из Бурятии Одри Д. Среди женщин до 40 лет лидировали Наталья Чиченева, Анастасия Беломестных (г. Чита, Забайкальский край), Марина Пушкарева (г. Чита, Забайкальский край). В личном первенстве среди женщин старше 40 лет на пьедестал поднялись Светлана Белокрылова (г. Чита, Забайкальский край), Ирина Швец (г. Чита. Забайкальский край) Татьяна Иванова (п. Орловский, Забайкальский край).



Абсолютным чемпионом среди мужчин стал Батор Р., представлявший Бурятию, в чемпионском поединке ему уступил Евгений Елизаров из Улан-Удэ. В личном первенстве среди юношей до 18 лет лидировали Батор Р. (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия), Кирилл Д. (п. Агинское, Забайкальский край), Илья Д. (Республика Бурятия). В личном первенстве среди мужчин до 40 лет первое место занял Дондок Аюров (п. Агинское, Забайкальский край), на втором месте Евгений Елизаров (Республика Бурятия), за ним Арсалан Тулонов (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия). Среди мужчин старше 40 лет пьедестал заняли Анатолий Будаев (г.Улан-Удэ, Республика Бурятия), Баирто Гуродармаев (п. Агинское, Забайкальский край), Чингис Цыдаев (п. Агинское, Забайкальский край).



Также самой молодой команде «Колесо» из п. Агинское был учреждён приз. Кроме этого, специальный приз зрительских симпатий получил Саян Сергеев. Об этом сообщает администрация Агинского округа.



