В Иркутской области проведут международный фестиваль
В Иркутской области состоится Х юбилейный международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале». Он пройдёт в Ангарском городском округе с 4 по 13 мая.
Участие в фестивале примут 30 команд скульпторов из разных городов России, а также иностранные мастера из Южной Кореи, Италии, Ирана и других стран мира. Тема фестиваля: «От героев былых времён».
Выполненные командами-участницами работы (одиночные скульптуры, скульптурные композиции) по окончании фестиваля останутся в парке-музее деревянной скульптуры.
Возрастное ограничение: 6+.
На «Лукоморье на Байкале» создадут деревянные скульптуры
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