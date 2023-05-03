На «Лукоморье на Байкале» создадут деревянные скульптуры

В Иркутской области проведут международный фестиваль



В Иркутской области состоится Х юбилейный международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале». Он пройдёт в Ангарском городском округе с 4 по 13 мая.



Участие в фестивале примут 30 команд скульпторов из разных городов России, а также иностранные мастера из Южной Кореи, Италии, Ирана и других стран мира. Тема фестиваля: «От героев былых времён».



Выполненные командами-участницами работы (одиночные скульптуры, скульптурные композиции) по окончании фестиваля останутся в парке-музее деревянной скульптуры.



Возрастное ограничение: 6+.

