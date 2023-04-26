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Посещение севера Ольхона для иностранцев стало дороже

Посещение севера Ольхона для иностранцев стало дороже
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Речь идёт о турмаршруте «Север острова Ольхон»

Прибайкальский национальный парк повысил плату за посещение маршрута «Север острова Ольхон» для иностранных туристов. Стоимость увеличилась в два раза: с 300 до 600 рублей за человека.

Отметим, для россиян цены не изменились: посещение севера острова Ольхон обойдётся в 300 рублей, а других туристических маршрутов Прибайкальского нацпарка – 160 рублей.

Байкал Ольхон туризм

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