Речь идёт о турмаршруте «Север острова Ольхон»
Прибайкальский национальный парк повысил плату за посещение маршрута «Север острова Ольхон» для иностранных туристов. Стоимость увеличилась в два раза: с 300 до 600 рублей за человека.
Отметим, для россиян цены не изменились: посещение севера острова Ольхон обойдётся в 300 рублей, а других туристических маршрутов Прибайкальского нацпарка – 160 рублей.
Посещение севера Ольхона для иностранцев стало дороже
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