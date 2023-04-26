Посещение севера Ольхона для иностранцев стало дороже

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Речь идёт о турмаршруте «Север острова Ольхон»



Прибайкальский национальный парк повысил плату за посещение маршрута «Север острова Ольхон» для иностранных туристов. Стоимость увеличилась в два раза: с 300 до 600 рублей за человека.



Отметим, для россиян цены не изменились: посещение севера острова Ольхон обойдётся в 300 рублей, а других туристических маршрутов Прибайкальского нацпарка – 160 рублей.



