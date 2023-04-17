Вернувшегося с СВО медика из Бурятии наградили медалью «За отвагу»





Сейчас он уже уволился с военной службы и работает фельдшером на станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ.



Нашему земляку Михаилу Базарову вручили медаль «За отвагу». Медик из Бурятии удостоился высокой награды за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции, рассказали в Минздраве РБ.Михаил Баирович проходил военную службу по контракту в зоне СВО. Он был там санитарным инструктором.