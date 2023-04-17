Вернувшегося с СВО медика из Бурятии наградили медалью «За отвагу»

Он был на спецоперации санитарным инструктором
Нашему земляку Михаилу Базарову вручили медаль «За отвагу». Медик из Бурятии удостоился высокой награды за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции, рассказали в Минздраве РБ.
Михаил Баирович проходил военную службу по контракту в зоне СВО. Он был там санитарным инструктором.
Сейчас он уже уволился с военной службы и работает фельдшером на станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ.
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Он был на спецоперации санитарным инструктором
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