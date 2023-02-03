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Врачи в Бурятии активно пользуются новыми автомобилями

Врачи в Бурятии активно пользуются новыми автомобилями
Общество,  Фото: Администрации МО "Еравнинский район"
Машины используются для выездов медицинских работников к пациентам

В сентябре 2022 года в Еравнинскую центральную районную больницу поступило три автомобиля «Лада Гранта» в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национальный проект «Здравоохранение».

Новые автомобили были переданы во врачебные амбулатории села Можайка и села Усть-Эгита, в районную поликлинику, направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи жителям сел Усть-Эгита, Можайка, Тужинка, Эгита, Поперечное, Улзытэ, улус Хангир.


- Автомобили используются для выездов медицинских работников к пациентам, и помогают улучшить качество оказания первичной медико-санитарной помощи - активы на дому, патронаж детей до года, забор анализов у маломобильных граждан, доставка лекарственных средств, доставка пациентов в стационар, — прокомментировала главный врач ГБУЗ «Еравнинская ЦРБ» Цырен-Ханда Гончикдоржиева.

За это время в селе Можайка было совершено 123 вызова на дом, доставка биологического материала в лаборатории - 15 раз. Вызовов на дом в селе Усть-Эгита - 142, доставка биологического материала в лаборатории - 18 раз.

Вызовов на дом поликлиника (участковая служба) - 56 вызова, сообщает администрация Еравнинского района. 

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