В Бурятии сельчане пожаловались на тополь, в который постоянно врезаются машины

Однако избавляться от дерева местные власти отказались









Жители Иволгинска неожиданно ополчились на тополь, который растёт недалеко от теннисного зала. Они попросили срезать дерево и заодно – торчащую из земли арматуру. «Родители учащихся на машинах таранят тополь, родители ругаются», – рассказали в местной группе «Иволга-инфо.24/7».С арматурой власти разобрались, а вот избавляться от дерева отказались. «Тополь решили не спиливать, поскольку он не гнилой и не высохший», – пояснил замначальника районного управления образования Санжи Ринчинов.