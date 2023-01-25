Малыша назвали Кириллом
12 января в Северо-Байкальском районе Бурятии молодая семья принимала поздравления. У них 2 января 2023 года родился сын Кирилл, который стал первым новорождённым 2023 года в районе.
Семью поздравили глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев, председатель Совета депутатов Наталья Малахова, начальник Северного отдела «Социальной защиты населения» Максим Пьянников, аналитик отдела ЗАГС по г. Северо-Байкальску и Северо-Байкальскому району Дарья Широких.
Семье вручили памятную медаль и подарки с пожеланиями, чтобы малыш рос здоровым и счастливым, сообщили в республиканском ЗАГСе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии первым ребёнком 2023 года стала девочка. Маму лично поздравил глава республики Алексей Цыденов. Малышка родилась на свет в новогоднюю ночь.
Первым ребёнком года в Северо-Байкальском районе Бурятии стал мальчик
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина обратился в прокуратуру
Малыша назвали Кириллом
За окном было -35 градусов
Морозы постепенно ослабевают
Дети проиллюстрировали произведения Маршака
Актёр записал видеообращение
Граждане пытались ввезти мясо и сушёный творог
О ней рассказал зампред Александр Бардалеев
Первым десяти отличникам вручат билеты на выставку
Суммы утверждены постановлением правительства
Ведётся предварительная запись
Из бюджета на эти цели выделят 50 миллионов рублей
В районе будут возводить дом культуры и детсад
В колонии провели профилактическое мероприятие
Малышку назвали Олесей