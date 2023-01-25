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Первым ребёнком года в Северо-Байкальском районе Бурятии стал мальчик

Первым ребёнком года в Северо-Байкальском районе Бурятии стал мальчик
Общество,  Фото:ЗАГС РБ
Малыша назвали Кириллом

12 января в Северо-Байкальском районе Бурятии молодая семья принимала поздравления. У них 2 января 2023 года родился сын Кирилл, который стал первым новорождённым 2023 года в районе.

Семью поздравили глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев, председатель Совета депутатов Наталья Малахова, начальник Северного отдела «Социальной защиты населения» Максим Пьянников, аналитик отдела ЗАГС по г. Северо-Байкальску и Северо-Байкальскому району Дарья Широких.

Семье вручили памятную медаль и подарки с пожеланиями, чтобы малыш рос здоровым и счастливым, сообщили в республиканском ЗАГСе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии первым ребёнком 2023 года стала девочка. Маму лично поздравил глава республики Алексей Цыденов. Малышка родилась на свет в новогоднюю ночь.

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