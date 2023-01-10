В улан-удэнском СИЗО провели конкурс новогодних салатов

Лучшим признали «Оливье»



В отряде хозяйственного обслуживания улан-удэнского СИЗО-1 среди осуждённых провели конкурс новогодних салатов.



Женщины приготовили несколько салатов по своим собственным рецептам. Жюри оценивали внешний вид блюда, эстетичность его подачи и вкусовые качества.



По итогам конкурса лучшим салатом выбран «Оливье», украшенный фигурками, сделанными из тонко нарезанной отварной моркови и свежего огурца.



После конкурса участники поделились своими рецептами друг с другом, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



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