В учреждении прошёл творческий мастер-класс
В преддверии Рождества Христова психологи улан-удэнского СИЗО-1 провели для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых мастер-класс по изготовлению рождественских открыток.
Ребята сделали своими руками поздравительные открытки с пожеланиями для своих родных и близких, которые будут доставлены адресатам.
Занятие с элементами арт-терапии, направленно на осознание ценности семьи, укрепление и поддержание социально полезных связей, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Подростки в улан-удэнском СИЗО смастерили рождественские открытки
Общество, Фото:
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