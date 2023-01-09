Подростки в улан-удэнском СИЗО смастерили рождественские открытки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В учреждении прошёл творческий мастер-класс



В преддверии Рождества Христова психологи улан-удэнского СИЗО-1 провели для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых мастер-класс по изготовлению рождественских открыток.



Ребята сделали своими руками поздравительные открытки с пожеланиями для своих родных и близких, которые будут доставлены адресатам.



Занятие с элементами арт-терапии, направленно на осознание ценности семьи, укрепление и поддержание социально полезных связей, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

