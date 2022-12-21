Бурятия попала в десятку самых пьющих регионов

Республика оказалась среди лидеров по любви к спиртному





В 2022 году первой по употреблению алкоголя стала Сахалинская область. Об этом сообщил лидер движения «Трезвая Россия», депутат Государственной Думы Султан Хамзаев.- Потом идёт Чукотский автономный округ, затем – Курганская область, Бурятия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Коми, Кировская область, Алтай и Архангельская область, – рассказал народный избранник на недавней пресс-конференции.А вот среди «трезвенников» оказались северокавказские регионы – Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Замыкают топ-10 Ставропольский край, Калмыкия, Ростовская, Белгородская и Волгоградская области.Хамзаев подчеркнул, что рейтинг основан на данных семи ведомств, пишет «Интерфакс». Результаты исследования направят в федеральные органы власти и регионы.