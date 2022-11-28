Педагог стала третьей в номинации «Учитель-новатор»
Педагог Агинского Бурятского округа успешно приняла участие в очном этапе международного мастер-класса учителей родного, в том числе русского, языка – 2022, который прошёл в Москве с 24 по 25 ноября. Учитель русского языка и литературы Дульдургинской средней школы №2 Цыренжап Дондокова заняла третье место в номинации «Учитель-новатор».
- Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе русского, языка проводится с 2007 года и является федеральной площадкой, объединяющей учителей общеобразовательных организаций, деятельность которых направлена на сохранение языков и культур народов России, формирование общероссийской гражданской идентичности. С 2020 года данное мероприятие приобрело статус международного, - рассказали организаторы.
В этом году в конкурсных испытаниях приняли участие более 100 учителей из 67 регионов Российской Федерации. Отборочный заочный тур конкурса прошли 42 участника, они были приглашены в Москву для выступления перед высоким жюри.
Цыренжап Дондокова выступила 24 ноября в дискуссии на международной научной конференции «Языковая образовательная политика в контексте задач международного десятилетия языков коренных народов». В этот же день она прошла конкурсные испытания международного мастер-класса.
- Эксперты под председательством доктора педагогических наук, профессора кафедры методики преподавания русского языка МГПУ Алевтины Дейкиной высоко оценило методические публикации учителя из Агинского округа, - сообщает пресс-служба администрации округа.
Агинский учитель стала призёром международного конкурса
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