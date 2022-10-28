Всего в республике на 28 октября было зарегистрировано более 70 площадок
В Бурятии всех желающих приглашают принять участие в международной просветительской акции «Географический диктант – 2022». Он состоится 30 октября в 12 часов. На площадке ФГБУ «Заповедное Подлеморье» диктант пройдёт в дистанционном формате.
Для этого необходимо до 29 октября включительно пройти регистрацию на площадках. Регистрация необходима для получения ссылки, которая позволит зайти на сайт и выполнить задания. Для регистрации необходимо выбрать площадку ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в посёлке Усть-Баргузин и отправить свои данные: Ф.И.О. и электронную почту по адресу: [email protected], сообщает пресс-служба учреждения.
Напомним, что географический диктант проводится ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения разных стран мира.
Жителей Бурятии приглашают на «Географический диктант»
Общество, Фото:
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