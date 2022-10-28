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В Бурятии определят сильнейших армрестлеров ДФО и СФО

В Бурятии определят сильнейших армрестлеров ДФО и СФО
Общество,  Фото:pixabay.com
На соревнования в Улан-Удэ приедут более 200 спортсменов

Ещё одним крупным и значимым спортивным событием в Бурятии станут чемпионат и первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по армрестлингу. Они пройдут 5 ноября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

Первенство примет более 200 спортсменов от Сахалина до Омска. Бурятию на домашнем турнире представят около 80 спортсменов, среди них есть призёры первенства мира: Вадим Эседов и Анастасия Савельева.

Открытие состоится в 12:00. Вход на соревнования свободный.

Как сообщают в пресс-службе министерства спорта РБ, ноябрь насыщен на спортивные события. В республике также пройдут первенство Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу, первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по стрельбе из лука.

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