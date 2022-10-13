13 октября

12 октября

Популярное

В Улан-Удэ выберут лучшего чтеца на бурятском

В Улан-Удэ выберут лучшего чтеца на бурятском
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участники посоревнуются в чтении «Гэсэра» и стихотворений

18 и 19 октября в Улан-Удэ состоится конкурс чтецов «Книга твоим голосом» на бурятском языке. Он пройдёт в национальной библиотеке РБ в рамках недели бурятского языка.

Дети и взрослые смогут попробовать себя в качестве чтецов аудиокниг. К прочтению будут предложены тексты героического эпоса «Гэсэр» на бурятском языке и стихотворения поэтов Бурятии.

Мероприятие пройдёт с 11:00 до 13:00 в профессиональной звукозаписывающей студии библиотеки. Лучшие чтецы получат ценные призы, а все участники получат сертификаты об участии в конкурсе. Вход на мероприятие свободный, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.

Напомним, что неделя бурятского языка в этом году пройдёт с 14 по 21 октября.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ Бурятия библиотека конкурс бурятский язык чтецы чтение аудиокнига

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия проведёт международный кинофестиваль «Золотой нерпёнок»
Бурятия проведёт международный кинофестиваль «Золотой нерпёнок»
Общество, 13.10.2022
Для республики это будет первый кинофестиваль фильмов для детей и юношества
В Агинском округе развернётся фестиваль национальных костюмов
В Агинском округе развернётся фестиваль национальных костюмов
Общество, 13.10.2022
Гала-концерт фестиваля состоится в начале ноября
В Улан-Удэ выберут лучшего чтеца на бурятском
В Улан-Удэ выберут лучшего чтеца на бурятском
Общество, 13.10.2022
Участники посоревнуются в чтении «Гэсэра» и стихотворений
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Краски осени»
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Краски осени»
Общество, 13.10.2022
Его участниками стали дети от 6 до 12 лет
В Иркутске завершают строительство крытого ледового катка
В Иркутске завершают строительство крытого ледового катка
Общество, 13.10.2022
Он появится в микрорайоне Университетский
В школах Улан-Удэ стартовала правовая неделя
В школах Улан-Удэ стартовала правовая неделя
Общество, 13.10.2022
Учащимся разъясняли права и обязанности детей
В Улан-Удэ на строящемся мосту приступят к шумным работам
В Улан-Удэ на строящемся мосту приступят к шумным работам
Общество, 13.10.2022
Местных жителей попросили набраться терпения
Корвет «Алдар Цыденжапов» отработает поиск подлодки «противника»
Корвет «Алдар Цыденжапов» отработает поиск подлодки «противника»
Общество, 13.10.2022
Корабли Тихоокеанского флота вышли в Японское море для выполнения учебно-боевых задач
В Иркутске открыта первая Байкальская школа иконописи
В Иркутске открыта первая Байкальская школа иконописи
Общество, 13.10.2022
Основную часть программы составят мастер-классы
В районе Бурятии зарегистрировали 200-й брак
В районе Бурятии зарегистрировали 200-й брак
Общество, 13.10.2022
Церемония прошла в Кабанском районе
Тхэквондисты Бурятии стали победителями «Кубка маршала Покрышкина»
Тхэквондисты Бурятии стали победителями «Кубка маршала Покрышкина»
Общество, 13.10.2022
Межрегиональные соревнования проводились в Новосибирске
В Бурятии на поддержку регионального радио направят около 16 млн рублей
В Бурятии на поддержку регионального радио направят около 16 млн рублей
Общество, 13.10.2022
Средства пойдут на обеспечение работы 38 радиопередатчиков
В Бурятии назвали победителей конкурса пьес
В Бурятии назвали победителей конкурса пьес
Общество, 13.10.2022
Лауреатов наградят денежными призами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^