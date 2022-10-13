Участники посоревнуются в чтении «Гэсэра» и стихотворений
18 и 19 октября в Улан-Удэ состоится конкурс чтецов «Книга твоим голосом» на бурятском языке. Он пройдёт в национальной библиотеке РБ в рамках недели бурятского языка.
Дети и взрослые смогут попробовать себя в качестве чтецов аудиокниг. К прочтению будут предложены тексты героического эпоса «Гэсэр» на бурятском языке и стихотворения поэтов Бурятии.
Мероприятие пройдёт с 11:00 до 13:00 в профессиональной звукозаписывающей студии библиотеки. Лучшие чтецы получат ценные призы, а все участники получат сертификаты об участии в конкурсе. Вход на мероприятие свободный, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.
Напомним, что неделя бурятского языка в этом году пройдёт с 14 по 21 октября.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ выберут лучшего чтеца на бурятском
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