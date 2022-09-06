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В Агинском округе проведут турнир силачей в честь звезды Риха

В Агинском округе проведут турнир силачей в честь звезды Риха
Общество,  Фото:pixabay.com
В Алханае состоятся традиционные соревнования по перетягиванию каната

Традиционный IV открытый турнир Агинского Бурятского округа по перетягиваю каната «Риха Алханая» пройдёт 10 сентября на стадионе национального парка «Алханай» в Забайкальском крае. Начало соревнований в 14:00.

- Ежегодно в честь буддийского праздника, во время восхождения на небосклоне звезды Риха, свет которой, по преданию, очищает и наделяет целебными свойствами всю воду на земле, проходит праздник силачей – перетягивание каната, - отметили организаторы.

К участию допускаются команды без учёта весовых категорий. Победители и призёры турнира будут награждены кубками, медалями, дипломами и денежными призами, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение 0+
перетягивание каната спорт турнир Агинский Бурятский округ Алханай Забайкальский край буддизм

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