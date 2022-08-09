Юг Бурятии примет фестиваль черёмухи

Масштабное мероприятие состоится после двухлетнего перерыва



С 23 по 25 сентября в местности Шитиловка Кяхтинского района Бурятии пройдут II этнотуристский «Фестиваль черёмухи на Чикое – 2022» и районный национальный культурно-спортивный праздник «Сурхарбан».



В рамках фестиваля будет организована работа десяти основных интерактивных площадок:

- «Лавка мастеров» (ремёсла, сувениры, мастер-классы мастеров-умельцев по изготовлению сувениров ручной работы);

- Гастрономический сет «Чикойский смак» (выставка-ярмарка продукции местных производителей, ЛПХ, К(Ф)Х);

- «Чикойские забавушки» (выступления народных, фольклорных, творческих, самодеятельных коллективов, песни, пляски, народные игрища, забавы);

- «Эрын гурбан наадан» («Три игры мужей») – бухэ-барилдан, конные скачки, стрельба из лука, шагаай наадан;

- «Спорт здоровье даёт» – соревнования по перетягиванию каната, армрестлингу, командной эстафете «Чикойский забег»;

- Детская площадка «Вот оно какое! Лето на Чикое!» с культурно-развлекательной программой, играми и забавами;

- Квест «Пираты чикойской Зыряновки» (местность Зыряновка на берегу реки Чикой, вблизи села Дурены Кяхтинского района);

- Экскурсионная площадка с экскурсионным культурно-познавательным туром «Дацан Балдан Брейбун – колыбель буддизма России» (по территории, объектам туристского показа Мурочинско-Хилгантуйского комплекса МО СП «Мурочинское»);

- Площадка «Вечорки» - вечерние посиделки у костра и песни под гитару;

- Площадка «Чикойские пляски» - Open-air дискотека.



Торжественное открытие фестиваля и Сурхарбана состоится 24 сентября в 11:00. Также пройдёт церемония дегустации гастрономического символа фестиваля – Чикойского черёмухового пирога. Затем в рамках праздника пройдут концерт коллективов Кяхтинского района и фестивали-конкурсы «Национальный костюм – традиции и современность» и народной и эстрадной песен, фольклорных, народных и самодеятельных коллективов. Будут проведены соревнования по волейболу, мини-футболу, стрельбе из лука, гиревому спорту, бурятской борьбе, конному спорту и перетягиванию каната.



Закрытие «Фестиваля Черёмухи на Чикое» и Сурхарбана запланировано на 18:00. Состоится награждение победителей, также перед гостями праздника выступят районные коллективы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.



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