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В Улан-Удэ собственников просят отремонтировать прилегающие территории

В Улан-Удэ собственников просят отремонтировать прилегающие территории
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Проверка соблюдения правил благоустройства бизнесменами города прошла в столице Бурятии

Уже несколько лет в Улан-Удэ продолжают приводить в порядок улично-дорожную сеть.

- В Улан-Удэ ежегодно проводится ремонт на магистральных улицах, в этом году мы начали ремонтировать внутриквартальные проезды, но у нас остаётся много прилегающих и частных территорий, которые также в общем пользовании. Но их мы не можем ремонтировать, это должен делать собственник, - рассказала заместитель председателя комитета городского хозяйства по благоустройству Светлана Григорьева.

Уланудэнцы через систему «Инцидент-менеджмент» неоднократно сообщали о ненадлежащем состоянии территорий и ямах около торговых центров и АЗС.

Специалисты управления административного контроля комитета городского хозяйства обследовали 35 крупных объектов торговли. Уже отработаны все территории заправочных станций в Улан-Удэ – это места, которыми активно пользуются сотни жителей столицы.

- По результатам проверки выявлено 15 нарушений правил благоустройства г. Улан-Удэ. Нарушения зафиксированы на территории автозаправочных станций, а именно: образование ям, трещин. Согласно законодательству собственники обязаны произвести восстановление территории, - рассказал начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ Цокто Жамсуев.

Плодотворно налажена работа с АО «Бурятнефтепродукт»: после получения требования, они приступили к устранению нарушений. Собственники привели в надлежащее состояние территорию заправочной станции по пр. Автомобилистов, 14; в августе запланированы работы на территории ещё двух АЗС «Роснефть»: по ул. Кольцова, 1а и ул. Залесная, 1в. По остальным заправочным станциям восстановительные работы запланированы на осень.

До конца лета специалисты планируют обследовать все общественные места города, которые находятся в частной собственности. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

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