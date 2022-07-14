Проектировщик должен сохранить зелёные насаждения
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил доработать проект в части сохранения зелёных насаждений. Главная задача – сохранить по максимуму существующие деревья и кустарники с учётом прокладки необходимых инженерных сетей для освещения, полива и т.д.
Администрация Советского района организовала выездное совещание в микрорайон Аэропорт в сквер «Яблоневый», которые будет отремонтирован по нацпроекту «Жильё и городская среда» в 2023 году. Дизайн-проект утверждался совместно с жителями микрорайона в ходе онлайн-голосования в мае этого года. Участие в совещании приняли сотрудники комитета по архитектуре и градостроительству, депутаты горсовета и жители микрорайона.
- Совместно с жителями обсуждались вопросы корректировки проекта благоустройства, проектировщику даны поручения внести изменения в части сохранения зелёных насаждений. Работа по доработке проекта и дальнейшее благоустройство сквера на контроле, - сказал заместитель руководителя Советского района Евгений Алексеев.
По проекту предусмотрена автопарковка, хоккейная коробка, площадка для выгула собак, озеленение и летней водополив.
Сквер «Яблоневый» находится в самом центре микрорайона Аэропорт, численность которого составляет 7 тысяч человек. Сквер был основан в 1970-е годы, а ремонтировался в последний раз в 2006 году.
Улан-Удэ участвует в национальном проекте «Жильё и городская среда» с 2017 года, за это время отремонтированы парк им. Д.Ж. Жанаева, скверы «Кристалл», «Молодёжный» и «Заречный», площадь Славы, сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», площадь Революции. Сейчас идёт реконструкция территории около Гостиных рядов и сквера «Зодчий». В 2023 году благоустроят сквер «Яблоневый» в Советском районе и бульвар «Сиреневый» в Железнодорожном. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ доработают дизайн-проект сквера «Яблоневый»
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