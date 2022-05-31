Прощание с Вячеславом Сергеевым проходит 31 мая
В ходе спецоперации погиб уроженец Бурятии, доброволец Сергеев Вячеслав Викторович.
Вячеслав Сергеев родился 26 января 1972 года в посёлке Усть-Баргузин, Баргузинского района.
С 1994 по 2000 годы проходил службу по контракту в автомобильных войсках Забайкальского края посёлка Безречная.
Отец двоих детей.
- По зову сердца, чувствуя ответственность за себя, свою Родину, за ребят которые уже принимают участие в специальной военной операции на территории Украины, вступил в ряды добровольцев, - сообщается в группе «Баргузин-инфо».
Погиб в Луганской области.
Церемония прощания проходит сегодня в Усть-Баргузине. Местные жители соберутся на центральной площади.
В ходе спецоперации погиб доброволец из Бурятии
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