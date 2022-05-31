В ходе спецоперации погиб доброволец из Бурятии

Прощание с Вячеславом Сергеевым проходит 31 мая



В ходе спецоперации погиб уроженец Бурятии, доброволец Сергеев Вячеслав Викторович.



Вячеслав Сергеев родился 26 января 1972 года в посёлке Усть-Баргузин, Баргузинского района.



С 1994 по 2000 годы проходил службу по контракту в автомобильных войсках Забайкальского края посёлка Безречная.



Отец двоих детей.



- По зову сердца, чувствуя ответственность за себя, свою Родину, за ребят которые уже принимают участие в специальной военной операции на территории Украины, вступил в ряды добровольцев, - сообщается в группе «Баргузин-инфо».



Погиб в Луганской области.



Церемония прощания проходит сегодня в Усть-Баргузине. Местные жители соберутся на центральной площади.



