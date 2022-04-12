Подведены итоги конкурса «Эхэ хэлэн – манай баялиг»
В Бурятии в 45-й раз состоялся конкурс среди школьников «Эхэ хэлэн – манай баялиг» - «Язык матери – наше богатство». В нём приняли участие 32 команды – примерно 200 детей, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
В 2014 году конкурс был инициирован Буддийской Традиционной Сангхой России и сразу полюбился детям со всей этнической Бурятии. Ввиду ограничений последние два года конкурс проводится в дистанционном формате – участники сдают электронный тест, отправляют аудио и видео форматы ответов заданий.
Прошедший конкурс включал в себя интересные состязания. Например, школьники перевели на бурятский язык сказку Владимира Сутеева, а потом ещё и разыграли её по ролям в радиосценке. Организаторы отмечают, что детям понравилось рисовать мемы и плакаты по учениям из книги с наказами «Бэлигүүн толи» Эрдэни Хайбзун Галшиева. Проявили свое умение ребята и в подконкурсах «Уран баримал» и «Дархан» - на оценку жюри были представлены деревянные скворечники и дверные ручки буддийских храмов, сделанные из пластилина.
По итогам конкурса первое место заняла команда «Дунда үе» из Джидинского района. Команды «Жэмбүүр» Кижингинского района и «№1» Джидинского района заняли второе и третье место соответственно.
Лучшие из конкурсантов примут участие в краеведческих сборах юных журналистов Бурятии в Селенгинском и Джидинском районах.
Команда Джидинского района выиграла конкурс по бурятскому языку
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