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В Улан-Удэ прошёл турнир среди ветеранов органов безопасности и правопорядка

В Улан-Удэ прошёл турнир среди ветеранов органов безопасности и правопорядка
Общество,  Фото:Пресс-служба УФСИН по Бурятии
Ветераны УФСИН Бурятии стали победителями турнира по настольному теннису

В Улан-Удэ в физкультурно-спортивном комплексе состоялся турнир по настольному теннису среди ветеранов органов безопасности и правопорядка Бурятии.

В спортивном мероприятии приняли участие 11 команд ветеранских организаций.

В финале команда ветеранов уголовно-исполнительной системы республики одержала победу над командами налоговой службы и республиканской таможни.

Организатором события выступило региональное отделение Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Подобные мероприятия популяризируют занятие физической культурой среди ветеранов, а также способствуют развитию коммуникационных связей между ветеранскими организациями, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
спорт ветераны настольный теннис

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