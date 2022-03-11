Ветераны УФСИН Бурятии стали победителями турнира по настольному теннису
В Улан-Удэ в физкультурно-спортивном комплексе состоялся турнир по настольному теннису среди ветеранов органов безопасности и правопорядка Бурятии.
В спортивном мероприятии приняли участие 11 команд ветеранских организаций.
В финале команда ветеранов уголовно-исполнительной системы республики одержала победу над командами налоговой службы и республиканской таможни.
Организатором события выступило региональное отделение Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Подобные мероприятия популяризируют занятие физической культурой среди ветеранов, а также способствуют развитию коммуникационных связей между ветеранскими организациями, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ прошёл турнир среди ветеранов органов безопасности и правопорядка
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