В Улан-Удэ прошёл турнир среди ветеранов органов безопасности и правопорядка

Общество, Фото: Пресс-служба УФСИН по Бурятии

Ветераны УФСИН Бурятии стали победителями турнира по настольному теннису



В Улан-Удэ в физкультурно-спортивном комплексе состоялся турнир по настольному теннису среди ветеранов органов безопасности и правопорядка Бурятии.



В спортивном мероприятии приняли участие 11 команд ветеранских организаций.



В финале команда ветеранов уголовно-исполнительной системы республики одержала победу над командами налоговой службы и республиканской таможни.



Организатором события выступило региональное отделение Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».



Подобные мероприятия популяризируют занятие физической культурой среди ветеранов, а также способствуют развитию коммуникационных связей между ветеранскими организациями, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

