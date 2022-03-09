Таких значений не было с конца января
В Бурятии продолжается падение заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки ковид выявили у 512 человек. Это сразу на 119 меньше, чем днём ранее.
Суточный прирост опустился ниже отметки «600» впервые с конца января. Прежде такие показатели фиксировались 24 января, а в конце января-начале февраля был взрывной рост заболеваемости (рекордом остаётся 1634 заболевших за сутки).
Всего за пандемию в Бурятии зарегистрировано 129 760 случаев заболеваний COVID-19. Из них 45% (57 918) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умер за всё время 2901 человек, заболевший коронавирусом.
Накануне скончались три пациента (что меньше, чем в предыдущие дни). Все трое были старше 65 лет.
На утро 8 марта в стационарах лечатся 780 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано всего 35 пациентов.
В отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ – 24 пациента.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 3632 человека.
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии опустился ниже 600
Общество, Фото:
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