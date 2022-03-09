 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 марта

08 марта

Популярное

Суточный прирост COVID-19 в Бурятии опустился ниже 600

Суточный прирост COVID-19 в Бурятии опустился ниже 600
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Таких значений не было с конца января

В Бурятии продолжается падение заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки ковид выявили у 512 человек. Это сразу на 119 меньше, чем днём ранее.

Суточный прирост опустился ниже отметки «600» впервые с конца января. Прежде такие показатели фиксировались 24 января, а в конце января-начале февраля был взрывной рост заболеваемости (рекордом остаётся 1634 заболевших за сутки).

Всего за пандемию в Бурятии зарегистрировано 129 760 случаев заболеваний COVID-19. Из них 45% (57 918) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умер за всё время 2901 человек, заболевший коронавирусом.

Накануне скончались три пациента (что меньше, чем в предыдущие дни). Все трое были старше 65 лет.

На утро 8 марта в стационарах лечатся 780 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано всего 35 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 3632 человека.


коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на Масленице съели три тысячи блинов
В Улан-Удэ на Масленице съели три тысячи блинов
Общество, 09.03.2022
«Широкую Масленицу» посетили более семи тысяч человек
В Улан-Удэ родители не включили детей в «долю» на жильё
В Улан-Удэ родители не включили детей в «долю» на жильё
Общество, 09.03.2022
Жилплощадь приобрели с использованием средств маткапитала 
В Бурятии передали штормовое предупреждение
В Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество, 08.03.2022
Ожидаются метели и сильный ветер
Известная бурятская общественница уехала из России
Известная бурятская общественница уехала из России
Общество, 08.03.2022
Евгения Балтатарова уже находится за рубежом
В Бурятии продолжается спад заболеваемости COVID-19
В Бурятии продолжается спад заболеваемости COVID-19
Общество, 08.03.2022
За пандемию в Бурятии зафиксировано более 129 тысяч случаев заболеваний ковидом
В Улан-Удэ 8 марта по-весеннему тепло
В Улан-Удэ 8 марта по-весеннему тепло
Общество, 08.03.2022
Воздух прогреется до +7 градусов 
Соболь наведался в гости к госинспекторам в заказнике в Бурятии
Общество, 07.03.2022
Зверёк прогулялся по жилищу, не испугавшись людей 
Мать Тимати рассказала о «Золотом голосе Бурятии»
Мать Тимати рассказала о «Золотом голосе Бурятии»
Общество, 07.03.2022
Симона Юнусова поделилась воспоминаниями о поездке на Байкал 
В Иркутской области пожарные сняли с мачты молниеотвода кота
Общество, 07.03.2022
На верхушку столба животное загнали собаки
Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс
Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс
Общество, 07.03.2022
Документ подписали в конце прошлой недели

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^