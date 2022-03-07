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Коронавирус в Бурятии выявили у 673 человек

Коронавирус в Бурятии выявили у 673 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Суточный прирост больных продолжает снижаться

По данным управления Роспотребнадзора на утро 7 марта в Бурятии зарегистрировано 128 617 случаев заражения COVID-19. Из них 45% (57 655) приходится на жителей Улан-Удэ.
 
Суточный прирост составил 673 больных. Этот показатель продолжает снижаться. Так, накануне сообщалось о 703 заражённых, до этого было 731, 757 и т.п.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 619 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
 
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2892 человек, в том числе за прошедшие сутки скончались девять человек, семь из которых были старше 65-летнего возраста.

Выздоровели от COVID-19 – 101 860 человек, в том числе 374 за прошедшие сутки, дополнительно снято с наблюдения - 405.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1174 койки: занято – 769, свободно – 405 коек. Занятость коечного фонда составляет 65,5 %. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 4 773 человека. В стационарах получают лечение 769 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 40 пациентов. В отделениях реанимации находится 82 пациента (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ – 22 пациента (из них старше 65 – 16).

На сегодняшнее утро всего первично привито 496 186 человек (68,9 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 469 416 человек (65,2 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 145 475 человек, завершили 130 003 человек.   
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