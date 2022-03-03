В ближайшие дни ламы помолятся за военных из республики
Все эти дни в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России проходили молебны по защите жизни офицеров и солдат российской армии, за благополучное их возвращение домой. Верующие приходили к ламам с просьбами и молитвами, ламы проводили специальные молебны.
Как сообщает пресс-служба Сангхи России, было решено провести общий молебен, который пройдёт 4 и 5 марта во всех дацанах. Он называется «Лхарзай», ламы помолятся на большом общем молебне по защите жизни сыновей Бурятии. 5 марта состоится хурал по устранению препятствий «Табан Харюлга».
Во все времена буддисты молились в своих дацанах для защиты и спасения верующих.
- Молитвы каждого из нас способны изменить многое, а глубокая вера в силу божеств способна помочь в самый трудный час быть сильнее. А мы с вами должны быть сильнее – сильнее всех испытаний, выпадающих нам и нашим семьям сегодня, - обращается к жителям Бурятии Сангха России.
В дацанах Бурятии пройдёт молебен по защите жизни военнослужащих
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