В дацанах Бурятии пройдёт молебен по защите жизни военнослужащих

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В ближайшие дни ламы помолятся за военных из республики



Все эти дни в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России проходили молебны по защите жизни офицеров и солдат российской армии, за благополучное их возвращение домой. Верующие приходили к ламам с просьбами и молитвами, ламы проводили специальные молебны.



Как сообщает пресс-служба Сангхи России, было решено провести общий молебен, который пройдёт 4 и 5 марта во всех дацанах. Он называется «Лхарзай», ламы помолятся на большом общем молебне по защите жизни сыновей Бурятии. 5 марта состоится хурал по устранению препятствий «Табан Харюлга».



Во все времена буддисты молились в своих дацанах для защиты и спасения верующих.



- Молитвы каждого из нас способны изменить многое, а глубокая вера в силу божеств способна помочь в самый трудный час быть сильнее. А мы с вами должны быть сильнее – сильнее всех испытаний, выпадающих нам и нашим семьям сегодня, - обращается к жителям Бурятии Сангха России.

