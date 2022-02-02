В «красивой деревне» Бурятии отремонтируют улицу и мост

В Большом Куналее реконструируют улицу Кирова и мост через реку Куналейка



В селе Большой Куналей Тарбагатайского района Бурятии отремонтируют улицу и мост. Населённый пункт находится в 40 километрах южнее Улан-Удэ и носит почётное звание – самая красивая деревня России. Такое признание село получило в 2018 году.



Красочные дома старообрядцев, чудесный окружающий пейзаж в этом году дополнит новая дорога. Так, дорожники реконструируют улицу Кирова от дома под номером 256 до пересечения с улицей Ленина и мост через реку Куналейка.



Улица Кирова в селе Большой Куналей за долгие годы эксплуатации находится в неудовлетворительном состоянии. Она является одной из главных дорожных артерий села с высокой плотностью жилой застройки. Протяжённость участка составляет 2,4 км. Кроме того, в рамках нацпроекта в селе реконструируют мост через реку Куналейка.



Как сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, в прошлом году в двух населённых пунктах Тарбагатайского района были отремонтированы автодороги местного значения: по улице Ленина в селе Куйтун и улице Трактовая в посёлке Николаевский.

