В художественном музее состоится мероприятие, посвящённое памяти Максима Эрдынеева
24 декабря в Улан-Удэ состоится вечер памяти заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР, народного художника Бурятской АССР Максима Эрдынеева. Мероприятие пройдёт в художественном музее имени Ц.С. Сампилова. Начало вечера в 15:00.
Как сообщает пресс-служба национального музея РБ, Максим Балсанович Эрдынеев был известен, прежде всего, как мастер художественной обработки металла и резчик по дереву. Будучи топографом по образованию, в 60-е годы он сменил профессию и обратился к декоративно-прикладному искусству, способности и интерес к которому у него проявились с раннего детства. Большее предпочтение оказывал пластике малых форм в традиционной для Бурятии технике резьбы по дереву.
Максим Эрдынеев принимал участие в создании первого предприятия мастеров-надомников, преобразованного позже в экспериментальный завод сувенирной продукции, в организации «школы ученичества» при союзе художников Бурятии. На протяжении ряда лет работал инспектором-искусствоведом по народному творчеству Сибири и Дальнего Востока от художественного фонда Российской Федерации. Был активным участником многочисленных республиканских и российских, всесоюзных и зарубежных выставок. Произведения художника находятся национальном музее Бурятии, в Читинском художественном музее и в частных коллекциях.
На вечере памяти будут показаны работы Максима Эрдынеева из фондов национального музея РБ. Кроме этого, семья мастера предоставит архивные фотоматериалы.
На мероприятие приглашаются родственники, друзья и коллеги художника.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ состоится вечер памяти народного художника
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