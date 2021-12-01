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Нуждающихся в соцпомощи жителей Бурятии помогут выявить почтальоны

Нуждающихся в соцпомощи жителей Бурятии помогут выявить почтальоны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Почтальоны были выбраны, так как им, как правило, доверяют пожилые люди

1 декабря Почта России совместно с правительством Бурятии и Ассоциацией профессиональных участников системы долговременного ухода запустили новый социальный проект.

Соглашение о сотрудничестве подписали управление федеральной почтовой связи Бурятии, министерство социальной защиты населения республики и Ассоциация профессиональных участников системы долговременного ухода. Основная цель проекта – выявление людей, которые нуждаются в социальной помощи.

- Почтальонам люди, как правило, доверяют, им готовы рассказать о своих проблемах, обратиться за помощью. Мы не только знаем о потребностях своих клиентов, но и регулярно бываем в самых отдалённых уголках республики, куда, например, социальным работникам добраться не просто. Эти преимущества мы будем использовать для расширения социальной функции Почты России и для улучшения качества жизни жителей региона, - отметил директор УФПС Бурятии Сергей Бородин.

В пилотном проекте участвует Бичурский район. Там проживает 4100 клиентов Почты России пенсионного возраста. Почтальоны доставят им тематические листовки и расскажут одиноким и пожилым людям о том, какие меры поддержки действуют в республике, и как их можно получить. С помощью анкетирования почтовики помогут поимённо выявить тех, кто нуждается в помощи социальных служб. Затем таким пенсионерам смогут оказать адресную поддержку.

Специалисты социальной защиты проинструктировали сотрудников почты, как правильно общаться с пожилыми людьми, о чём обязательно нужно рассказывать, на чём акцентировать внимание. Обучение прошли 39 почтальонов Бичурского почтамта.



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