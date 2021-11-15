В Улан-Удэ разыграли Кубок УФСИН

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Турнир приурочили ко Дню ветерана уголовно-исполнительной системы



В преддверии Дня ветерана уголовно-исполнительной системы России в Улан-Удэ прошёл Кубок УФСИН по Бурятии по волейболу. Соревнования состоялись в спортивном зале Физкультурно-спортивного комплекса.



Два дня за звание победителя боролись 14 команд, в состав которых вошли действующие сотрудники и ветераны.



Победителем состязаний и обладателем Кубка УФСИН по волейболу стала команда следственного изолятора № 1. Второе место заняла команда управления, а бронзовым призёром стала команда исправительной колонии № 2.



Призёров наградил начальник УФСИН Бурятии Сергей Кудрявцев.







