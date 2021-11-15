Турнир приурочили ко Дню ветерана уголовно-исполнительной системы
В преддверии Дня ветерана уголовно-исполнительной системы России в Улан-Удэ прошёл Кубок УФСИН по Бурятии по волейболу. Соревнования состоялись в спортивном зале Физкультурно-спортивного комплекса.
Два дня за звание победителя боролись 14 команд, в состав которых вошли действующие сотрудники и ветераны.
Победителем состязаний и обладателем Кубка УФСИН по волейболу стала команда следственного изолятора № 1. Второе место заняла команда управления, а бронзовым призёром стала команда исправительной колонии № 2.
Призёров наградил начальник УФСИН Бурятии Сергей Кудрявцев.
В Улан-Удэ разыграли Кубок УФСИН
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