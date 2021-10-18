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В Этнографическом музее в Улан-Удэ прошла ярмарка костюмов

В Этнографическом музее в Улан-Удэ прошла ярмарка костюмов
Общество,  Фото:министерство культуры Бурятии
Посетители могли купить традиционные, стилизованные костюмы и украшения

16 октября в Этнографическом музее народов Забайкалья состоялась выставка-ярмарка «Традиционный костюм народов Забайкалья».

В ярмарке приняли участие 11 мастеров, Колледж традиционных искусств народов Забайкалья, модельер Игорь Сарапулов, мастер по изготовлению народных костюмов Бальжин Цыденжапова, мастера по войлоковалянию Юлия Золотоева, Софья Посленова, Татьяна Будожапова, мастера по изготовлению украшений в национальном стиле Елена Веселовская и Дамбажит Цыретарова, мастер по изготовлению обуви Вероника Дамбаева, мастер по изготовлению кукол-шкатулок в национальных костюмах Татьяна Герасимова.

Посетители получили возможность приобрести традиционные, стилизованные костюмы и украшения в национальном стиле.     
выставка национальная одежда

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