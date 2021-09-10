 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 сентября

09 сентября

Популярное

Чита добилась звания «Город трудовой доблести»

Чита добилась звания «Город трудовой доблести»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Почётного звания удостоились ещё 11 городов

Чита получила почётное звание «Город трудовой доблести. 9 сентября его одобрил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». Вместе со столицей Забайкалья звания удостоились Оха, Ступино, Кострома, Лысьва, Сызрань, Мончегорск, Воркута, Алдан, Бологое, Дзержинск и Кемерово.

Получение звания позволит установить в городе стелу с изображением герба Читы и текстом указа президента РФ о присвоении этого звания. Двадцать городов России получили звание в июле 2020 года, в мае 2021-го «Городами трудовой доблести» стали ещё 12 городов.

- Чита и Забайкалье внесли огромный вклад в подготовку мобилизационных мероприятий советских войск, как накануне войны – в столкновении на реке Халхин-Гол, так и на завершающем этапе Второй мировой войны. Именно в Чите были проведены беспрецедентные мероприятия по концентрации частей Красной армии, их снабжения, что в конечном счёте и обеспечило быструю победу над Квантунской армией, насчитывающей более миллиона военнослужащих милитаристской Японии, – рассказал в своём докладе президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Напомним, что Чита — первый город Дальнего Востока, выступивший с идеей о присвоении звания «Города трудовой доблести». Председателем комитета по продвижению инициативы выступил руководитель ЗабЖД Александр Скачков. Историки, общественники, политологи, работники музеев и госархива провели большую работу по сбору документов, подтверждающих право столицы Забайкалья на звание. Сбор подписей в поддержку инициативы стартовал весной 2021 года, на сегодняшний момент собрано почти 250 тысяч голосов.

Все документы прошли экспертизу Российской академии наук, проект поддержали народные артисты Российской Федерации Александр Михайлов и Юрий Соломин, руководитель Забайкальского землячества Виктор Шкулев. Своё положительное мнение высказало также Российское военно-историческое общество (РВИО). На майском заседании оргкомитета «Победа» прозвучало предложение вернуться к вопросу о присвоении городу звания после того, как будут найдены свидетельства вручения предприятиям города Красных знамён ГКО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Чита город трудовой доблести звание вторая мировая война

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Чита добилась звания «Город трудовой доблести»
Чита добилась звания «Город трудовой доблести»
Общество, 10.09.2021
Почётного звания удостоились ещё 11 городов
Клещи покусали более 2,7 тысяч жителей Бурятии
Клещи покусали более 2,7 тысяч жителей Бурятии
Общество, 10.09.2021
Зарегистрировано 28 случаев инфекций, передающихся клещами
В Бурятии МАПП «Кяхта» открыли после реконструкции
В Бурятии МАПП «Кяхта» открыли после реконструкции
Общество, 10.09.2021
Пропускная способность МАПП Кяхта увеличена в два раза по количеству транспорта
Бурятия участвует в IV Форуме социальных инноваций регионов
Бурятия участвует в IV Форуме социальных инноваций регионов
Общество, 10.09.2021
Министр соцзащиты населения республики обменивается опытом с коллегами
Бурятия – сокровищница «камня царей»
Бурятия – сокровищница «камня царей»
Общество, 10.09.2021
Драгоценный минерал нефрит с каждым годом становится всё более популярным и востребованным на рынке ювелирных изделий
Лесной пожарный из Бурятии вошёл в десятку лучших России
Лесной пожарный из Бурятии вошёл в десятку лучших России
Общество, 10.09.2021
От призового места представителя Бурятии разделили несколько секунд
В Бурятии объяснили ситуацию с «молочной» рекой
В Бурятии объяснили ситуацию с «молочной» рекой
Общество, 10.09.2021
Мэргэн Шоно превратился в «молочную» речку из-за химической реакции
В Бурятии назвали самые частые нарушения маршрутчиков
В Бурятии назвали самые частые нарушения маршрутчиков
Общество, 10.09.2021
В республике подвели итоги операции «Автобус»
В Бурятии разгладили траву для борцов
В Бурятии разгладили траву для борцов
Общество, 10.09.2021
Необычное действо прошло на территории стадиона Иволгинского дацана
В Улан-Удэ Русский драмтеатр проведёт открытие касс онлайн
В Улан-Удэ Русский драмтеатр проведёт открытие касс онлайн
Общество, 10.09.2021
Раньше мероприятие проводилось на площади перед театром
В Бурятии нашёлся пропавший 17-летний подросток
В Бурятии нашёлся пропавший 17-летний подросток
Общество, 10.09.2021
Молодой человек всё это время находился у друга
Жители Бурятии потрудились на ремонте стадионов в наказание
Жители Бурятии потрудились на ремонте стадионов в наказание
Общество, 10.09.2021
Осуждённые к обязательным работам трудятся на благоустройстве
В столице Бурятии презентовали книгу «Занимательный Улан-Удэ»
В столице Бурятии презентовали книгу «Занимательный Улан-Удэ»
Общество, 10.09.2021
Читатели узнают о тайнах, которые спрятаны в городских домах и улицах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^