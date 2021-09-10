Чита добилась звания «Город трудовой доблести»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Почётного звания удостоились ещё 11 городов



Чита получила почётное звание «Город трудовой доблести. 9 сентября его одобрил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». Вместе со столицей Забайкалья звания удостоились Оха, Ступино, Кострома, Лысьва, Сызрань, Мончегорск, Воркута, Алдан, Бологое, Дзержинск и Кемерово.



Получение звания позволит установить в городе стелу с изображением герба Читы и текстом указа президента РФ о присвоении этого звания. Двадцать городов России получили звание в июле 2020 года, в мае 2021-го «Городами трудовой доблести» стали ещё 12 городов.



- Чита и Забайкалье внесли огромный вклад в подготовку мобилизационных мероприятий советских войск, как накануне войны – в столкновении на реке Халхин-Гол, так и на завершающем этапе Второй мировой войны. Именно в Чите были проведены беспрецедентные мероприятия по концентрации частей Красной армии, их снабжения, что в конечном счёте и обеспечило быструю победу над Квантунской армией, насчитывающей более миллиона военнослужащих милитаристской Японии, – рассказал в своём докладе президент Российской академии наук Александр Сергеев.



Напомним, что Чита — первый город Дальнего Востока, выступивший с идеей о присвоении звания «Города трудовой доблести». Председателем комитета по продвижению инициативы выступил руководитель ЗабЖД Александр Скачков. Историки, общественники, политологи, работники музеев и госархива провели большую работу по сбору документов, подтверждающих право столицы Забайкалья на звание. Сбор подписей в поддержку инициативы стартовал весной 2021 года, на сегодняшний момент собрано почти 250 тысяч голосов.



Все документы прошли экспертизу Российской академии наук, проект поддержали народные артисты Российской Федерации Александр Михайлов и Юрий Соломин, руководитель Забайкальского землячества Виктор Шкулев. Своё положительное мнение высказало также Российское военно-историческое общество (РВИО). На майском заседании оргкомитета «Победа» прозвучало предложение вернуться к вопросу о присвоении городу звания после того, как будут найдены свидетельства вручения предприятиям города Красных знамён ГКО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

