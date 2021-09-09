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Всероссийские филармонические сезоны вернутся в Улан-Удэ

Всероссийские филармонические сезоны вернутся в Улан-Удэ
Общество,  Фото:пресс-служба Бурятской филармонии
Жители Бурятии услышат музыку Татьяны Гринденко и Владимира Мартынова

9 октября в Улан-Удэ на сцене театра оперы и балета состоится концерт Татьяны Гринденко и Владимира Мартынова.

- Гринденко и Мартынов — ярчайшая, легендарная пара в мире современной музыки. И у наших зрителей появилась уникальная возможность услышать их творчество и понаблюдать за работой истинных гениев, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.

Владимир Мартынов — композитор, мыслитель, писатель, историк, знаток древней и современной музыки. Автор музыки более чем к 50 телевизионным и кинофильмам, среди которых «Лоро» (2018) и «Великая красота» (2013) итальянского режиссёра Паоло Соррентино.

Татьяна Гринденко — одна из лучших представительниц современной русской скрипичной школы, победительница многих престижных конкурсов. Артистка выступала с крупнейшими оркестрами мира. Среди партнёров Гринденко были такие исполнители, как Кирилл Кондрашин, Курт Мазур, Курт Зандерлинг, Геннадий Рождественский и другие. Она является основателем и руководителем ансамблей «Академия старинной музыки» и «Opus Posth».

В концерте также примут участие лауреаты международных конкурсов Малика Мухутдинова (флейта), Фёдор Строганов (клавесин) и Валерий Мастеров (виолончель). В программе прозвучит музыка И. Баха и В. Мартынова.

Возрастное ограничение 12+
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