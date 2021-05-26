В Бурятии снизилась суточная заболеваемость коронавирусом

Заболевших ковидом по-прежнему достаточно много, но меньше, чем в последние дни
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 61 заболевшего коронавирусом. Из них 20 в Улан-Удэ.
Суточная заболеваемость ковидом снизилась, по сравнению с предыдущими днями. Так, вчера заболел 61 человек, за день до их было 73, до этого +71, +70 соответственно.
В конце прошлой недели власти Бурятии заявили о третьей волне коронавируса. Ситуация ухудшилась после длительных майских выходных. За прошедшую неделю зарегистрировано почти в два раза больше случаев, чем за предпраздничную неделю. Для сравнения, минимум был 8 мая – 22 больных за сутки, а в понедельник, 24 мая заразились 73 человека. В управлении Роспотребнадзора произошедший скачок объяснили «миграцией как внутри республики, так и за её пределами, а также эффектом отложенных вызовов в прошедшие праздничные дни. И это на фоне ослабления соблюдения профилактических мер гражданами республики».
Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 38 180. Из них 54% (20 429) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от ковида 36 766 человек, или 96%. Накануне вылечились 75 человек.
Скончались за последние сутки трое больных коронавирусом. Всего же в Бурятии зафиксировано 892 смерти от ковида.
Число госпитализированных больных сократилось за сутки на девять человек. Сейчас в стационарах лежит 361 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 243.
В отделениях реанимации находится 44 пациента (из них старше 65 лет –23), на ИВЛ – 24 пациента (из них старше 65-ти –14).
На фоне увеличения заболеваемости в Бурятии разворачивают всё больше ковидных коек. На данный момент их число выросло до 475. Свободно 114 коек.
Амбулаторное лечение проходит 161 пациентов с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 3168 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели в Бурятии ужесточили правила проведения массовых мероприятий – от культурных до спортивных, в том числе на открытом воздухе. На них будут допускать только тех, у кого есть сертификат о завершённой вакцинации от коронавируса или справка об отсутствии COVID-19. Условие касается как участников мероприятий, так и зрителей. Загрузку залов на массовых мероприятиях, а также в кинотеатрах и театрах, снизили с 75% до 50%.
Бурятский цирк принял решение из-за новых условий отменить своё шоу «Легенды Байкала» (0+).
Судьба музыкального этнофестиваля «Голос кочевников» пока не решена. Будет ли он проведён и в каком виде, станет известно чуть позже.
Главный санитарный врач Сергей Ханхареев накануне обратился к жителям по поводу резкого скачка заболеваемости COVID-19. Он призвал всех привиться от коронавируса. «Только соблюдение мер профилактики, активная вакцинация населения будут способствовать снижению заболеваемости. И, следовательно, не будет необходимости вводить дополнительные жесткие ограничительные мероприятия», - отметил Ханхареев.
В соцсетях появились видео вечеринок в улан-удэнском лаундж-баре. В том числе посетители танцуют, несмотря на запрет на танцплощадки в общепите.
В Бурятии снизилась суточная заболеваемость коронавирусом
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