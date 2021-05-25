Ужесточение антикоронавирусных мер отразилось на цирке Бурятии
Бурятский цирк отменил своё шоу «Легенды Байкала» (0+) в ФСК. Об этом представили цирка сообщили в своих официальных группах в соцсетях.
- Уважаемый зритель! Государственный цирк Республики Бурятии информирует вас об отмене циркового шоу «Легенды Байкала», которое должно было состояться, с 31 мая по 2 июня, в ФСК, в связи сложившейся эпидемиологической ситуацией в республике. Берегите себя и своих близких! Приносим свои искренние извинения! – говорится в сообщении.
Представители цирка уточнили, что возврат средств за купленные билеты производится автоматически на банковскую карту от 5 до 30 календарных дней.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ужесточили ограничительные меры в связи с третьей волной коронавируса. Так, на массовые мероприятия будут допускать только тех, у кого есть сертификат о завершённой вакцинации от коронавируса или свежая справка об отсутствии COVID-19.
Также, согласно новым условиям, на массовых мероприятиях в помещениях загрузка зала должна быть не более 50%. В связи с этим, возникли проблемы с уже раскупленными билетами на концерты и выступления. Сейчас в минкультуры прорабатывают этот вопрос.
Кроме того, отменили гастроли театра «Байкал» по районам – скорее всего, их просто перенесли. Фестиваль «Ночь ёхора» пройдёт онлайн. Что касается праздника «Болдёр», который должен был пройти в Северобайкальске, то сейчас решается вопрос, как его провести. Также неясно точно, как состоится фестиваль «Голос кочевников».
Цирку Бурятии пришлось отменить своё шоу
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