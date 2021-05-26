 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 мая

25 мая

Популярное

Вопрос с проведением «Голосом кочевника» в Бурятии «подвис» в воздухе

Вопрос с проведением «Голосом кочевника» в Бурятии «подвис» в воздухе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Роспотребнадзор вновь выразил опасение по поводу проведения «Голоса кочевников»

В Бурятии пока ещё не решена судьба музыкального этнофестиваля «Голос кочевников». Состоялось совещание по вопросу его проведения, однако окончательное решение не принято.

- По вопросу «быть или не быть» фестивалю «Голос кочевников-2021», состоялось межведомственное совещание в министерстве культуры Бурятии. На нем присутствовали представители Роспотребнадзора, минздрава, МВД, администрации Заиграевского района и туркомплекса «Степной кочевник» и, конечно, мы, организаторы фестиваля - Бурятская филармония, - сообщила арт-директор фестиваля Наталия Уланова.

В конце прошлой недели в Бурятии была принята ограничительная мера, касающаяся всех массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе. На них будут допускать только тех, у кого есть сертификат о завершённой вакцинации от коронавируса или справка об отсутствии COVID-19. Все массовые мероприятия теперь согласовываются с республиканским оперштабом. Разрешены будут только те, где будет полный контроль на наличие нужных справок у зрителей.

Однако на вчерашнем совещании управление Роспотребнадзора вновь высказало свою позицию о полном отказе от «Голоса кочевников».

- Роспотребнадзор снова выразил опасение по поводу проведения фестиваля, так как заболеваемость сегодня по статистике растёт. Но ситуация может измениться и в лучшую сторону! В итоге окончательное решение будет принято на оперативном штабе у главы республики, - поделилась Наталия Уланова.

Организаторы «Голоса кочевников» продолжают готовиться к фестивалю, несмотря на нестабильную ситуацию.

- Мы не можем запустить полноценную рекламную кампанию. Нам приходится менять лайн-ап, потому что мы не можем дать артистам гарантий. К тому же очень непростая ситуация с логистикой. Тем не менее, мы очень стараемся и хотим, чтобы фестиваль не просто состоялся, но был интересным. И мы очень благодарны всем вам, кто ждет и любит «Голос кочевников». И даже не зная, кто там будет выступать, покупает билеты! Спасибо вам за доверие! Мы очень это ценим и любим вас, наши дорогие зрители! Надеемся, что фестиваль состоится! И это во многом зависит от вас! Не болейте! Берегите себя! – заключила Наталия Уланова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине мая стало известно об угрозе полной отмены фестиваля в этом году. Новость шокировала зрителей, ведь на «Голос кочевников» уже вовсю продают билеты. Затем обсуждалась возможность переноса фестиваля под крышу, например, в ФСК – для ограничения количества зрителей. Традиционное место проведения «Голоса кочевников» - Ацагатская долина, большинство пользователей выражают в соцсетях надежду, что мероприятие всё же состоится именно там. Как будет на самом деле, пока всё ещё неизвестно.

Ранее «Голос кочевников-2021» был анонсирован на 16-18 июля.

В 2020 году из-за ограничительных мероприятий фестиваль проводился.

В 2019 году его посетили около десяти тысяч человек. Одним из хедлайнеров мероприятия стал легендарный русский рокер Найк Борзов, который исполнил все свои хиты.


Возрастное ограничение - 12+


Голос кочевников фестиваль коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Дальнего Востока предпочитают личный транспорт общественному
Жители Дальнего Востока предпочитают личный транспорт общественному
Общество, 26.05.2021
В целом по стране большинство россиян выбирают всё же общественный транспорт
Вопрос с проведением «Голосом кочевника» в Бурятии «подвис» в воздухе
Вопрос с проведением «Голосом кочевника» в Бурятии «подвис» в воздухе
Общество, 26.05.2021
Роспотребнадзор вновь выразил опасение по поводу проведения «Голоса кочевников»
В Забайкалье перевозили скот без документов
В Забайкалье перевозили скот без документов
Общество, 26.05.2021
Животных вернули к месту отгрузки 
В Бурятии «чёрного лесоруба» отправили в колонию
В Бурятии «чёрного лесоруба» отправили в колонию
Общество, 26.05.2021
Мужчина вырубил деревьев почти на 200 тысяч
В Иркутской области раскрыли преступление пятилетней давности
В Иркутской области раскрыли преступление пятилетней давности
Общество, 26.05.2021
Убийцу и грабителя нашли реабилитационном центре
В Иркутске проведут Дни Фаберже
В Иркутске проведут Дни Фаберже
Общество, 26.05.2021
В рамках мероприятий откроется выставка и пройдут круглый стол и тематическая встреча
В Бурятии кратковременные дожди
В Бурятии кратковременные дожди
Общество, 26.05.2021
Максимальная температура воздуха в республике составит +18 
В Бурятии пройдёт любительский чемпионат по мини-футболу
В Бурятии пройдёт любительский чемпионат по мини-футболу
Общество, 25.05.2021
Соревнования собираются провести в июне-сентябре
Иркутск и Чита примут участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»
Иркутск и Чита примут участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»
Общество, 25.05.2021
В этом году организаторы массового спортивного мероприятия собираются установить рекорд Гиннесса
В Иркутской области стартовал фестиваль детского творчества
В Иркутской области стартовал фестиваль детского творчества
Общество, 25.05.2021
Финал мероприятия включает в себя гала-концерт, выставку и конкурс чтецов
В Бурятии «Марш парков» поддержали конкурсами видео и рисунков
В Бурятии «Марш парков» поддержали конкурсами видео и рисунков
Общество, 25.05.2021
Лучшие работы будут отправлены в центр охраны дикой природы в Москве
Иркутск принимает фестиваль оперной музыки
Иркутск принимает фестиваль оперной музыки
Общество, 25.05.2021
Своё мастерство иркутянам покажут оперные певцы из Вены, Белграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Улан-Удэ
В Улан-Удэ детям помогут собраться в лагерь
В Улан-Удэ детям помогут собраться в лагерь
Общество, 25.05.2021
В столице Бурятии стартовала благотворительная акция
В Чите появилась стела – символ борьбы со СПИДом
В Чите появилась стела – символ борьбы со СПИДом
Общество, 25.05.2021
Под ней установлен почтовый ящик, где люди смогут оставлять истории или переживания, связанные со ВИЧ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^