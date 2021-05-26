Вопрос с проведением «Голосом кочевника» в Бурятии «подвис» в воздухе

В Бурятии пока ещё не решена судьба музыкального этнофестиваля «Голос кочевников». Состоялось совещание по вопросу его проведения, однако окончательное решение не принято.
- По вопросу «быть или не быть» фестивалю «Голос кочевников-2021», состоялось межведомственное совещание в министерстве культуры Бурятии. На нем присутствовали представители Роспотребнадзора, минздрава, МВД, администрации Заиграевского района и туркомплекса «Степной кочевник» и, конечно, мы, организаторы фестиваля - Бурятская филармония, - сообщила арт-директор фестиваля Наталия Уланова.
В конце прошлой недели в Бурятии была принята ограничительная мера, касающаяся всех массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе. На них будут допускать только тех, у кого есть сертификат о завершённой вакцинации от коронавируса или справка об отсутствии COVID-19. Все массовые мероприятия теперь согласовываются с республиканским оперштабом. Разрешены будут только те, где будет полный контроль на наличие нужных справок у зрителей.
Однако на вчерашнем совещании управление Роспотребнадзора вновь высказало свою позицию о полном отказе от «Голоса кочевников».
- Роспотребнадзор снова выразил опасение по поводу проведения фестиваля, так как заболеваемость сегодня по статистике растёт. Но ситуация может измениться и в лучшую сторону! В итоге окончательное решение будет принято на оперативном штабе у главы республики, - поделилась Наталия Уланова.
Организаторы «Голоса кочевников» продолжают готовиться к фестивалю, несмотря на нестабильную ситуацию.
- Мы не можем запустить полноценную рекламную кампанию. Нам приходится менять лайн-ап, потому что мы не можем дать артистам гарантий. К тому же очень непростая ситуация с логистикой. Тем не менее, мы очень стараемся и хотим, чтобы фестиваль не просто состоялся, но был интересным. И мы очень благодарны всем вам, кто ждет и любит «Голос кочевников». И даже не зная, кто там будет выступать, покупает билеты! Спасибо вам за доверие! Мы очень это ценим и любим вас, наши дорогие зрители! Надеемся, что фестиваль состоится! И это во многом зависит от вас! Не болейте! Берегите себя! – заключила Наталия Уланова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине мая стало известно об угрозе полной отмены фестиваля в этом году. Новость шокировала зрителей, ведь на «Голос кочевников» уже вовсю продают билеты. Затем обсуждалась возможность переноса фестиваля под крышу, например, в ФСК – для ограничения количества зрителей. Традиционное место проведения «Голоса кочевников» - Ацагатская долина, большинство пользователей выражают в соцсетях надежду, что мероприятие всё же состоится именно там. Как будет на самом деле, пока всё ещё неизвестно.
Ранее «Голос кочевников-2021» был анонсирован на 16-18 июля.
В 2020 году из-за ограничительных мероприятий фестиваль проводился.
В 2019 году его посетили около десяти тысяч человек. Одним из хедлайнеров мероприятия стал легендарный русский рокер Найк Борзов, который исполнил все свои хиты.
Возрастное ограничение - 12+