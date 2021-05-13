Музыкант из Бурятии стал лауреатом премии «Филантроп»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Певец и композитор Алексей Асхадуллин был отмечен в номинации «Авторская песня»



В Бурятии чествовали лауреата международной премии «Филантроп». Диплом и денежный сертификат получил Алексей Асхадуллин – певец, композитор, автор собственных песен. Он стал лауреатом III-й премии в номинации «Авторская песня». Награду вручили председатель торгово-промышленной палаты РБ Дмитрий Дружинин и представитель Бурятской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Владимир Брыков.



- Более двадцати лет назад в результате несчастного случая Алексей Асхадуллин безвозвратно потерял зрение. Вскоре в одном из центров реабилитации для слепых, молодой человек встретил удивительную девушку, а ныне свою супругу – Марину. По словам Алексея, после этой встречи у него появился порыв писать свои собственные песни. Уже 18 лет незрячий музыкант участвует в различных музыкальных конкурса, исполняя свои авторские песни, - сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.



Международная премия, лауреатом которой стал Алексей Асхадуллин, присуждается за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. Конкурс проводится один раз в два года под эгидой Всероссийского общества инвалидов.

