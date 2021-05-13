Первый Байкальский экодиктант написали на 158 площадках

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Участие в акции приняли около трёх тысяч человек



12 мая прошёл первый Байкальский экологический диктант. Проверить свои знания пожелали около трёх тысяч человек. Диктант писали на 158 площадках в разных регионах России, в том числе в Бурятии, Чувашии, Москве, Ярославле, Краснодаре.



Акция состоялась в рамках Года Байкала в Иркутской области. Принять участие в ней смогли все желающие, независимо от возраста и гражданства, прошедшие регистрацию на любой из созданных площадок. Адреса всех площадок были опубликованы на официальных информационных ресурсах организаторов диктанта. Главная площадка, с которой транслировался текст, была организована в Байкальском госуниверситете. Напомним, что текст для диктанта был специально составлен детской писательницей Анной Масленниковой.



Результаты диктанта будут известны 25 мая и опубликованы на сайте Иркутского регионального отделения всероссийского общества охраны природы (voopirk.ru). Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

