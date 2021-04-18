В Бурятии потушили 4 лесных пожара

Общество, Фото: республиканское агентство лесного хозяйства

Сейчас продолжается тушение двух очагов



За сутки проводились работы по тушению 6 лесных пожаров в Джидинском, Заиграевском и Тункинском национальном парке. Очаги возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём и перехода огня с земель иных категорий. Общая площадь, пройденная огнём, составила 102,8 га. На тушении работал 221 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов и привлечённых. Задействовано 38 единиц лесопожарной техники.



Вчера три лесных пожара в Заиграевском районе и лесной пожар в Джидинском районе, действующий с 16 апреля, потушены.



На утро 18 апреля продолжаются работы по тушению очага в Джидинском районе. Локализация пожара осложняется сильным порывистым ветром. Также тушат лесной пожар в Тункинском национальном парке. На тушении задействовано 126 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 20 единиц лесопожарной техники, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

