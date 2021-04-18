Сейчас продолжается тушение двух очагов
За сутки проводились работы по тушению 6 лесных пожаров в Джидинском, Заиграевском и Тункинском национальном парке. Очаги возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём и перехода огня с земель иных категорий. Общая площадь, пройденная огнём, составила 102,8 га. На тушении работал 221 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов и привлечённых. Задействовано 38 единиц лесопожарной техники.
Вчера три лесных пожара в Заиграевском районе и лесной пожар в Джидинском районе, действующий с 16 апреля, потушены.
На утро 18 апреля продолжаются работы по тушению очага в Джидинском районе. Локализация пожара осложняется сильным порывистым ветром. Также тушат лесной пожар в Тункинском национальном парке. На тушении задействовано 126 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 20 единиц лесопожарной техники, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии потушили 4 лесных пожара
Общество, Фото:
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