Спортсмены соревнуются в дисциплинах конкур и манежная езда
С 16 по 18 апреля в микрорайоне Южный города Улан-Удэ проходят отборочный этап всероссийских соревнований «Кубок Победы». Участники турнира испытают свои силы в дисциплинах конкур и манежная езда. Соревнования начинаются в 14:00.
На городские чемпионат и первенство приглашены дети, юноши, юниоры и взрослые, занимающиеся конным спортом. Победителей и призёров определят в каждом виде программы, в каждом маршруте соревнований в шести возрастных группах.
Торжественное открытие и парад участников турнира состоится 17 апреля в 13:00, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
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В Улан-Удэ стартовали чемпионат и первенство по конному спорту
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