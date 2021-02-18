Суд удовлетворил иск прокуратуры
В Улан-Удэ сироту через суд обеспечат жильём. Соответствующий иск прокурор подал к министерству социальной защиты населения Бурятии, республиканскому ресурсному центру «Семья». Жильё должно быть пригодным для проживания, отвечать требованиям закона, санитарным и техническим нормам взамен предоставленного ему ранее жилого помещения.
- Суд удовлетворил исковые требования, поскольку ранее предоставленное истцу жилое помещение является непригодным для проживания. Это подтверждается заключением экспертизы, проведённой в рамках расследования уголовного дела по факту предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилых помещений, непригодных для проживания, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Улан-Удэ.
Решение вступило в законную силу.
В Улан-Удэ сироте дадут новое жильё взамен непригодного
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