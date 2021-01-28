В его рамках стартовал литературный конкурс для школьников
В 2021 году столица Агинского Бурятского округа отмечает 240 лет со дня образования. В честь памятной даты объявлено о проведении библиотечного проекта «Агинское – мой посёлок!». В рамках проекта запланированы мероприятия «Родной земли очарованье», «Мы здесь живём, и край нам этот дорог», литературный конкурс «Это мой дом, мой посёлок, моя Родина!» и онлайн-викторина «Мой посёлок».
- С 15 января по 15 марта мы проводим конкурс «Это мой дом, мой посёлок, моя Родина!» и приглашаем принять участие наших юных читателей, учащихся школ и воспитанников учреждений дополнительного образования. Участники могут написать сочинение, записать видеоролик с рассказом или стихотворением о своей малой Родине с иллюстрациями. Дополнительно к конкурсным работам желательно приложить 1-2 фотографии. Конкурсные работы представляются в электронном виде, - рассказала заведующая отделом детской литературы краевой библиотекой имени Цыбена Жамцарано Альбина Дондокова.
В конкурсных работах необходимо указать данные автора: имя, фамилию, возраст, образовательное учреждение, адрес, контактный телефон. Принимаются только индивидуальные работы. Возраст участников 7-14 лет. Итоги конкурса будут подведены 30 марта, объявлены и опубликованы на сайте библиотеки agalibr.ru. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Возрастное ограничение 6+
К 240-летию Агинского реализуется проект «Агинское – мой посёлок!»
Общество, Фото:
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