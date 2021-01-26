Общее число летальных случаев достигло 653
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 26 января в Бурятии зарегистрировано 29 813 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. За сутки выявили 148 новых больных.
54% (15 944) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 148 новых случаев COVID-19: 114 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 2931 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 27 105 человек, в том числе 122 выписались накануне. Дополнительно снято с наблюдения 33 пациента.
В стационарах получает лечение 1041 пациент с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 749. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 37 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 26.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1739 коек, занято – 1041, свободно – 698 коек. Занятость коечного фонда составляет 59,9%.
Амбулаторное лечение проходят 1014 пациентов с COVID-19, наблюдается 1328 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 653 человек, трое из них скончались за прошедшие сутки.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия готовится к массовой вакцинации от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно онлайн, через сайт госуслуги.
В Бурятии от коронавируса скончались ещё три человека
Общество, Фото:
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