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В Забайкалье рассказали о программе празднования Сагаалгана

В Забайкалье рассказали о программе празднования Сагаалгана
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Чите праздничное представление состоится на площади Ленина 13 февраля

В Забайкальском крае главные мероприятия празднования наступления Сагаалгана пройдут в первые дни Белого месяца: 12 февраля в Агинском и 13 февраля в Чите. Об этом рассказала министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

- По буддийской традиции Сагаалган принято отмечать в течение месяца по лунному календарю. Больше всего праздничных мероприятий на территории Забайкальского края будет организовано 12 и 13 февраля. Мероприятия первого дня Белого месяца состоятся в Агинском Бурятском округе и муниципальных районах. Праздничное представление (0+) в Чите пройдёт 13 февраля на площади Ленина. У жителей региона будет возможность соблюсти древние традиции Сагаалгана у себя дома, а затем поучаствовать в наших мероприятиях, - отметила руководитель регионального Минкультуры.

Как сообщалось ранее, действо начнется инсценировкой уникальной традиционной мистерии Цам, включающей в себя древний обрядовый танец. Масштабный концерт в исполнении артистов государственных театров «Забайкальские узоры» и «Амар Сайн» позволит зрителям окунуться в атмосферу праздника, где традиционный бурятский ёхор будет сменяться русским хороводом, а известные песни прозвучат на русском и бурятском языках.

Кульминацией праздника станет выступление звёзд бурятской эстрады. В мероприятии примут участие первые лица региона, представители национальных диаспор, входящих в ассамблею народов Забайкалья.

Также жителям Читы предлагается в этот день также посетить выставку Даши Намдакова «Путь домой» (6+) в музейно-выставочном центре, выставку «Сагаалган – священный праздник» (0+) в библиотеке имени А.С. Пушкина. 13 февраля в 19:00 начнётся праздничный концерт государственного национального театра песни и танца «Амар сайн» (0+). Мероприятие состоится в национальном театре «Забайкальские узоры».

Кроме того, в течение месяца тематические мероприятия пройдут в государственных учреждениях культуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Забайкальский край Чита Сагаалган Праздники
 
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