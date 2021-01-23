 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 января

22 января

Популярное

В Бурятии коронавирус выявили ещё у 150 человек

В Бурятии коронавирус выявили ещё у 150 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В стационарах проходят лечение более тысячи человек

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 23 января в Бурятии зарегистрировано 29 372 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 150 человек.

54% (15 719) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 150 новых случаев COVID-19: 115 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 2818 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 26 693 человек, в том числе 176 из них выписались накануне. Дополнительно снято с наблюдения 95 пациентов.

В стационарах получают лечение 1054 пациента с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 775. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 38 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 32.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1749 коек, занято – 1054, свободно – 695 коек. Занятость коечного фонда составляет 60,3%.

Амбулаторное лечение проходят 978 пациентов с COVID-19, наблюдается 1514 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 647 человек. За последние сутки скончались два пациента.


коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии коронавирус выявили ещё у 150 человек
В Бурятии коронавирус выявили ещё у 150 человек
Общество, 23.01.2021
В стационарах проходят лечение более тысячи человек
В Улан-Удэ родители возмущены призывами на протесты школьников
В Улан-Удэ родители возмущены призывами на протесты школьников
Общество, 23.01.2021
Призывы к детям участвовать в протестах нашли в популярных соцсетях
Бурятия готовится к массовой вакцинации от коронавируса
Бурятия готовится к массовой вакцинации от коронавируса
Общество, 23.01.2021
В республику поступило 18 492 дозы вакцины
В Улан-Удэ пешеходам напомнили о дорожной безопасности
В Улан-Удэ пешеходам напомнили о дорожной безопасности
Общество, 23.01.2021
Профилактическая акция прошла в центре города 
Бурятском театре драмы расцвела юрта
Бурятском театре драмы расцвела юрта
Общество, 23.01.2021
«Это ли не чудо», - говорят в театре
В Бурятии вспомнят жертв репрессий против казачества
В Бурятии вспомнят жертв репрессий против казачества
Общество, 23.01.2021
В храмах республики пройдут поминальные литургии
Ориентировщики Бурятии поделились планами на 2021 год
Ориентировщики Бурятии поделились планами на 2021 год
Общество, 22.01.2021
Кубок республики по спортивному ориентированию пройдёт в 11 этапов
В Забайкалье спасли собаку с простреленной мордой
В Забайкалье спасли собаку с простреленной мордой
Общество, 22.01.2021
У животного были раздроблены верхняя челюсть и зубы
В Бурятии военные отразили налёт «вражеской» авиации
В Бурятии военные отразили налёт «вражеской» авиации
Общество, 22.01.2021
Расчёты ЗРК «Бук-М2» ВВО провели учение по противовоздушной обороне
Ветеранским организациям Бурятии предоставят субсидии
Ветеранским организациям Бурятии предоставят субсидии
Общество, 22.01.2021
Размер субсидии составит один миллион двести тысяч рублей
В Чите появится молодёжный клуб реконструкторов
В Чите появится молодёжный клуб реконструкторов
Общество, 22.01.2021
Военно-исторической реконструкцией будут заниматься школьники города
В Иркутской области состоятся соревнования Специальной олимпиады
Общество, 22.01.2021
Отборочный этап проведут по лыжным гонкам и бегу на снегоступах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^