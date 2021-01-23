В Бурятии коронавирус выявили ещё у 150 человек

В стационарах проходят лечение более тысячи человек
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 23 января в Бурятии зарегистрировано 29 372 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 150 человек.
54% (15 719) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 150 новых случаев COVID-19: 115 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 2818 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 26 693 человек, в том числе 176 из них выписались накануне. Дополнительно снято с наблюдения 95 пациентов.
В стационарах получают лечение 1054 пациента с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 775. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 38 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 32.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1749 коек, занято – 1054, свободно – 695 коек. Занятость коечного фонда составляет 60,3%.
Амбулаторное лечение проходят 978 пациентов с COVID-19, наблюдается 1514 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 647 человек. За последние сутки скончались два пациента.
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Общество, Фото:
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